Rai: Mulè, 'servizio pubblico ignora pluralismo informativo' (2)

(Adnkronos) - "La 'sordina' alle voci dissenzienti, l’atteggiamento troppo spesso supino alla propaganda governativa svolto da Tg e programmi di approfondimento fanno il paio con una insopportabile mancanza di trasparenza delle spese pagate con i soldi dei contribuenti attraverso il canone".

"Tra pochi giorni chi, come il M5S, ha innalzato la bandiera della trasparenza ha l’occasione per dare seguito, coerentemente ai propri annunci, non virando verso l’ipocrisia che invece contraddistingue gli atti prodotti dal governo. Siamo in prossimità del voto di una risoluzione di Forza Italia che farebbe cadere il segreto di pulcinella sui compensi alle star e agli artisti ingaggiati dalla Rai: sarà questo -conclude Mulè- il banco di prova per verificare se alle chiacchiere verrà data la sostanza dei fatti".