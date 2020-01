Palermo: Fiadel Cisal, 'subito passaggio lavoratori da Reset a Rap'

Palermo, 13 gen. (Adnkronos) - Assumere il personale Reset alla Rap. E' questa la proposta del segretario generale Fiadel-Cisal Giuseppe Badagliacca in vista dell'incontro di oggi tra il vicesindaco di Palermo Fabio Giambrone e le due aziende in merito al passaggio di un centinaio di lavoratori da Reset al'azienda di Igiene ambientale della città.

"La Rap si trova in una situazione di grande difficoltà - spiega Badagliacca - dovuta alla chiusura di Bellolampo, agli extra-costi che la Regione siciliana ancora non copre ma soprattutto a una gravissima carenza di personale, con oltre 700 dipendenti in meno in appena sette anni. Ma se il futuro della discarica e la tenuta dei conti dipendono solo dalla Regione, a cui chiediamo risposte rapide e certe, la carenza di personale e quindi di servizi è responsabilità del Comune: la Fiadel Cisal chiede all’amministrazione di attivare immediatamente la mobilità fra le aziende, consentendo alla Rap di assumere il personale Reset a costo zero per la città". "Chiediamo al Comune di accelerare le procedure - conclude - e invitiamo tutte le forze politiche e sindacali a fare fronte unico nei confronti della Regione, non mettendo ulteriormente in difficoltà l’azienda: non fare questo sarebbe sì schizofrenico".