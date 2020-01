Milleproroghe: Catalfo, 'emendamento per assunzione nuovo personale Inail'

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Presenteremo un emendamento governativo al Milleproroghe per l'assunzione di nuovo personale Inail". Ad annunciarlo, ai microfoni di 'Radio 1 Rai', è il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo sottolineando la necessità, per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, di "rafforzare la vigilanza". Proprio per questo, ricorda, "sono già state decise 150 assunzioni all'Ispettorato del lavoro". Inoltre, sottolinea, "continueremo con una forte campagna di sensibilizzare per tutto il 2020".