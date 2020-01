Parigi: la ballerina rimasta ferita nell'esplosione, 'sono nata una seconda volta, oggi festeggio' (3)

(Adnkronos) - Cosa attende adesso Angela Grignano in futuro? "Fisicamente sono un po' più ferma, ma la mia mente viaggia, a colorare i miei sogni. Voglio continuare a sognare. L'obiettivo primario è di camminare bene e di tornare a ballare, tornare a viaggiare e portare quello che ho imparato a Trapani dove voglio realizzare un teatro. Ho detto a me stessa che questo 2020 voglio vivermelo come viene. Senza fare progetti. Giorno dopo giorno". Buon compleanno, Angela.