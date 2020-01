Pd: Zingaretti a Salvini, 'non ti illudere, vogliamo costruire non sciogliere'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Caro Salvini non ti illudere: vogliamo costruire non sciogliere. Combattere e non arretrare. Aprirci e non chiuderci. Racconti i problemi delle persone, ma li racconti e basta, li crei e non dai mai soluzioni, perche' non le hai. Noi i problemi vogliamo risolverli e abbiamo iniziato a farlo. Ora tutte e tutti in campo per vincere e continuare a cambiare". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb.