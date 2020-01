Pd: Guerini, 'bene Zingaretti, a giugno congresso vero'**

Libia, Conte: "Italia ha sempre lavorato per una soluzione pacifica, no agende nascoste"

(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2020 Libia, Conte: "Italia ha sempre lavorato per una soluzione pacifica, no agende nascoste" "Italia ha sempre lavorato per una soluzione pacifica per il conflitto in Libia, no agende nascoste". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro con il primo ministro libico Fayez Mustafa al-Serraj a Palazzo ...