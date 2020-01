Palermo: Lega, 'telecamere in solo 5 varchi su 30, ztl Orlando non esiste'

Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - "Come in tante altre cose che sono state annunciate o propagandate dal sindaco Orlando e dall'assessore Catania, anche la ztl a Palermo di fatto non esiste". E' un giudizio tranchant quello del capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo Igor Gelarda e del vicepresidente della commissione consiliare Attività produttive Alessandro Anello. La Lega si è fortemente battuta a Sala delle Lapidi per fermare la delibera del sindaco sulla ztl notturna. I due esponenti del Carroccio hanno anche girato un video del 'tour' fra i varchi della ztl, già online sulle loro pagine Facebook.

"Abbiamo fatto un giro, cartina alla mano, di tutto il perimetro della ztl e su una trentina di accessi che abbiamo individuato solo 5 hanno telecamere di controllo - affermano Gelarda e Anello - È probabile che qualche accesso ci sia sfuggito, ma già così i numeri sono impietosi: 22 non presidiati su 27 contati". "Come si fa a promulgare una ordinanza che poi non si può fare rispettare?" si chiedono gli esponenti della Lega. "Questo - aggiungono - vale tanto per la ztl in generale che per quella notturna. Si tratta del solito provvedimento di facciata del sindaco, abituato a costruire i suoi castelli partendo dai piani alti piuttosto che dalle fondamenta e dai piani bassi".