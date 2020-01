Disabili: Iv, 'fondi aumentati ma giunta lombarda li penalizza' (2)

(Adnkronos) - “Si tratta – prosegue Noija - di una delibera che va nel senso opposto a quanto auspicato dal Piano nazionale sulla non autosufficienza presentato a ottobre dalla Ministra per le Politiche sociali che, pur non vietando l’imposizione di requisiti Isee, indica chiaramente che essi non andrebbero applicati quando si tratta di disabilità gravissime. Tra l’altro, questa decisione è contraria anche allo spirito della recente sentenza del Consiglio di Stato 1/2020 in cui si ribadisce che le disposizioni di legge sulla tutela delle persone con disabilità trovano fondamento in un quadro costituzionale che impone alle Istituzioni di favorire lo sviluppo della personalità e risultano essenziali al sostegno delle famiglie ed alla sicurezza e benessere della società nel suo complesso”.

“Se il Governo aumenta i fondi per il sostegno alla non autosufficienza, come previsto nell’ultima legge di Bilancio, e le regioni governate dalla Lega rendono più difficile l'accesso a queste risorse da parte delle persone con disabilità molto gravi, non si va da nessuna parte. Per tutte queste ragioni non arretreremo di un passo e chiediamo con forza che la Giunta torni indietro, riconoscendo il grave errore commesso”, concludono Baffi e Noja.