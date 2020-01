M5S: Pellegrini, 'Di Maio ci ha messo sempre la faccia'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle rappresenta un grande cammino, iniziato più di dieci anni fa. In tanti abbiamo deciso di percorrere il sentiero di questo grande sogno, fatto di valori forti e di desideri nuovi per un Paese diverso, più equo, più dinamico e più consapevole di sé stesso. Pochi, in questi anni, hanno incarnato questo sogno come ha fatto Luigi Di Maio". Così, in un post su Facebook, il senatore M5s Marco Pellegrini.

"Di tutti noi, è stato il portavoce che, probabilmente, si è più impegnato, che ci ha messo sempre la faccia, che ha cercato far crescere il Movimento e le nostre idee ed è stato capace di dare concretezza a questo percorso. Vederlo oggetto di fantasiose ricostruzioni sui media, ogni giorno, mi lascia l'amaro in bocca e, credo, sia profondamente ingiusto. Il M5s è una grande famiglia e Luigi continua ad essere orgogliosamente il nostro portabandiera. Se in questo anno e mezzo abbondante di governo il M5s è riuscito a vincere tante delle sue battaglie è anche grazie a lui, alla sua bravura, alla sua tenacia, alla sua capacità di far convergere le altre forze politiche sui nostri temi".

"La sequela di maldicenze sul suo conto - conclude - è soltanto un insopportabile modo di infangare un uomo di 33 anni che in pochi anni di vita politica, di vero e proprio "servizio civile", ha portato a casa ciò che ad altri non è riuscito neanche in trent'anni di Parlamento".