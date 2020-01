Palermo: anziano vessato in ospizio, ‘Porco, fai schifo, ti butto per terra’

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) - "Deficiente, minchione, fai schifo, demente, pezzo di merda, animalaccio, porco". Sono solo alcuni degli insulti rivolti da uno degli operatori a un anziano ospite di un ospizio di Palermo. Il gip ha emesso cinque misure cautelari con il divieto di dimora per cinque persone che gestivano la struttura. Parolacce, insulti, vessazioni di ogni genere per un anziano affetto da demenza la cui unica colpa era quella di lamentarsi per i dolori e di essere incontinente. "Ti do un pugno in faccia, ti faccio cadere i denti, ti butto per terra", gli diceva come si legge nella ordinanza cautelare in possesso dell’Adnkronos.

"A conoscenza del fatto che l’anziano non avesse altri familiari, lo minacciava di cacciarlo fuori dalla struttura, oltre a prospettargli di tenerlo rinchiuso in una stanza; ignorava le sue richieste di assistenza anche minime legate ai suoi bisogni fisiologici ("ti puoi stare cacato"); lo percuoteva con schiaffi nonché facendo sbattere la sua testa contro le pareti - scrive il gip nella misura cautelare - lo immobilizzava legandolo o imbavagliandolo". L’inchiesta è coordinata dal Procuratore aggiunto di Palermo Annamaria Picozzi.

"Sei un porco, cretino, deficiente, cosa inutile, bestia", lo minacciava di mali fisici ("ti scripientu a testa o munì", in dialetto siciliano), ignorava le sue richieste di assistenza con espressioni quali "muori, puoi tenertelo il dolore; crepi e ti levi di davanti - scrive il gip riportando le parole dell'operatore sanitario- picchiava l'anziano, gli tappava la bocca nonché lo costringeva a stare seduto sul water finché non avesse, espletato i suoi bisogni fisiologici, ordinava di sedarlo".