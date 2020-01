Campania: Rosato, 'lista Italia Viva forte a regionali a maggio'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Giornata in Campania, qui a Napoli per la presentazione del Gruppo Italia Viva in Consiglio Comunale. Abbiamo parlato anche delle elezioni regionali di maggio. Italia Viva si presenterà con una sua lista, una squadra forte, per garantire un buon governo a questa Regione". Lo scrive su twitter il coordinatore di Iv, Ettore Rosato.