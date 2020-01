Venezia: a San Marco molesta i passanti, marocchino denunciato

Venezia, 9 gen. (Adnkronos) - Ieri sera poco prima delle 23 a San Marco, nei pressi dell’osteria all’Alba è stato segnalato un soggetto molesto che spintonava i passanti. Prima dell’arrivo della polizia, l'uomo aveva già aggredito una ragazza che si trovava all’interno del locale e lanciato uno sgabello contro la vetrata dell’osteria, danneggiandola.

La pattuglia del Commissariato San Marco ha intercettato il soggetto che cercava di allontanarsi, successivamente identificato dalla Volante lagunare, si tratta di cittadino tunisino di 29 anni. L'uomo ha opposto resistenza al controllo di polizia; pertanto è stato bloccato e condotto in Questura per l’identificazione. Il soggetto è stato deferito in stato di libertà per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento.