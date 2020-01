Lombardia: Buffagni, 'non si usi soldi pendolari per coprire buchi autostrade'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Non vogliamo e sono certo che verrà smentito l'ipotetico progetto da parte della regione Lombardia: non si usino i soldi dei pendolari per coprire i buchi delle autostrade lombarde tanto care alla Lega". Così Stefano Buffagni, il viceministro dello Sviluppo economico, in una diretta su Facebook, in merito al progetto che sarebbe allo studio della Regione Lombardia che prevederebbe che la società Ferrovie Nord Milano (Fnm) rilevi la società che gestisce le autostrade lombarde tra cui la Brebemi e la Pedemontana.

"Ho letto che c'è la disponibilità o l'intenzione a valutare da parte di Fnm. Vogliono con questa azienda che gestisce il servizio pendolare ai cittadini andare a rilevare l'azienda delle autostrade delle regioni. L'azienda delle autostrade ha in pancia la famosa Pedemontana che ha un buco economico nella sua gestione mostruoso. Non vorrei mai che con le tasse dei lombardi e i soldi pendolari si andasse a coprire i buchi delle autostrade".