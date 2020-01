Palermo: Di Dio, 'su ztl notturna scelte ideologiche, serve solo per fare cassa'

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - "Questa visione della città proprio non la comprendiamo. Siamo di fronte a una scelta ideologica e non certo logica per gli interessi collettivi. Scegliere la politica dei divieti che grave danno può arrecare alle imprese, senza peraltro la concertazione con le categorie produttive che hanno finora mostrato pazienza e spirito collaborativo, è una scelta individualistica che non fa sistema con gli interessi della città e che soprattutto mina la già fragile economia locale". Così la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio commenta l'atteggiamento della giunta Orlando sul tema della ztl notturna.

Un provvedimento che, secondo la Di Dio "scontenta tutti" e che ha "in realtà l'obiettivo di fare cassa sulla pelle dei cittadini". "Solamente con una finestra dalle 20 alle 24 e per l’intero anno - aggiunge - potremmo ritenere accettabile l’ordinanza sulla ztl".