Aeroporti: Enac rinnova certificazione a Trapani Birgi fino 2022

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - L'Enac rinnova per tre anni, fino al 2022, la certificazione nazionale per l'aeroporto di Trapani Birgi. Ad annunciarlo è Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società che gestisce lo scalo. "Sono state approvate anche le procedure operative del nuovo Manuale di aeroporto e la nuova organizzazione della società di gestione - aggiunge Michele Bufo, accountable manager e direttore generale di Airgest - Un risultato particolarmente importante per un aeroporto militare aperto al traffico civile, a testimonianza della ottima ed efficiente collaborazione esistente tra noi e l’aeronautica militare".

Un rinnovo che non era "affatto scontato", come sottolinea Ombra, e che va a scontrarsi con lo stato di abbandono e degrado delle vie d'accesso all'aeroporto. "Mentre Airgest continua a tappe forzate e a ventre basso per il risanamento dell'aeroporto - sottolinea - chi avrebbe il dovere di farlo non si occupa del decoro e della funzionalità delle strade d’accesso all’aeroporto. Aeroporto e istituzioni non possono procedere a velocità diverse. Non è un buon biglietto da visita per il territorio".