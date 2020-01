Sicilia: al via esame ddl esercizio provvisorio in Commissione Ars

Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - La commissione Bilancio dell’Ars, presieduta da Riccardo Savona, ha iniziato i lavori per l’esame del disegno di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 2020. “E’ stata una riunione costruttiva e auspico che la manovrina venga approvata in tempi brevi”, ha detto il presidente Savona, che ha fissato il termine degli emendamenti fino a domani alle 12. La commissione inizierà l’esame del testo venerdì alle 10.