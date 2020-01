Caso Saguto: dichiarazioni spontanee prof Provenzano 'Mai fatto la tesi figlio giudice'

Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - Nega di avere mai scritto la tesi del figlio del giudice Silvana Saguto e ribadisce di non "avere mai abusato" del suo ruolo di "pubblico ufficiale". A parlare, rendendo a sorpresa dichiarazioni spontanee, è il professor Carmelo Provenzano, docente dell'università Kore di Enna, imputato nel processo che vede alla sbarra lo stesso giudice, ormai radiato dalla magistratura e altre 13 persone davanti al Tribunale di Caltanissetta. "Nel mio ruolo di docente ho sempre messo passione e dedicato tutto me stesso - ha detto in aula - Ho seguito e accompagnato nel loro percorso universitario e postuniversitario i figli di notai, rettori, avvocati magistrati deputati, imprenditori, esponenti delle forze dell'ordine, ma anche figli di operai, bidelli, artigiani, agricoltori, disoccupati e non ho mai fatto differenze".