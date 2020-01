Iran: Delrio, 'lavorare instancabilmente per la pace'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Lavorare instancabilmente per la pace. Le armi non possono essere una soluzione. Fermiamo l’escalation di violenza in Medio Oriente che mette in pericolo popoli inermi e anche soldati italiani come nel raid iraniano di questa notte. Sosteniamo l’iniziativa diplomatica della #Ue". Lo scrive capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio su twitter.