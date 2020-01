Brexit: Breton, 'saremo intransigenti, i britannici devono rispettare nostre regole'

Parigi, 8 gen. (Adnkronos) - "Non auspichiamo il Brexit ma rispettiamo la decisione del popolo britannico. Per quel che ci riguarda saremo intransigenti: per accedere al mercato unico europeo, i britannici dovranno rispettare tutte le nostre regole, in particolare le norme ambientali, sociali e sanitarie e anche il controllo degli aiuti di Stato". Così il nuovo commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton in un'intervista a 'Les Echos'.

Per raggiungere un accordo, aggiunge, "è stato fissato un termine di nove mesi da parte del premier britannico Boris Johnson. E' un termine estremamente breve. Ricordo che in mancanza di un accordo saranno le regole di base del Wto che si applicheranno al Regno Unito. Ossia, in fine, un regime molto sfavorevole per il Regno Unito che effettua circa il 45% del suo commercio con l'Ue".

Ovviamente, rileva Breton, "non è quello che auspichiamo ma è un'eventualità che non possiamo escludere. In tutti i casi questo Brexit avrà un costo per i nostri amici britannici. Me ne rammarico ma è un fatto".