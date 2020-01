Energia: Cao, 'servono nuove infrastrutture per trasporto gas' (2)

(Adnkronos) - Cao osserva che "fonti fossili come il petrolio producono CO2 e che dobbiamo tendere all’azzeramento di questa CO2 che rischia di avvelenare il pianeta. Da qui al 2050 in Saipem dobbiamo continuare a realizzare sempre più impianti che producano energia rinnovabile, come i parchi eolici offshore su cui siamo impegnati in varie aree del mondo, e sviluppare le nuove tecnologie come il Kitegen (una sorta di aquilone che sfrutta l’energia eolica di alta quota) e quelle per lo sfruttamento delle correnti marine o del moto ondoso. Dovremo usare sempre più l’idrogeno. Nel frattempo sviluppare soluzioni per catturare e stoccare la C02 che comunque verrà prodotta".

La popolazione mondiale, rileva Cao, "si concentrerà sempre di più nelle grandi megalopoli e, di conseguenza, ci sarà bisogno di nuove infrastrutture non solo quelle tradizionali come le vie di trasporto, ma anche le reti energetiche e le infrastrutture di internet. È importante per il futuro del Pianeta e delle nuove generazioni, che l'attenzione rivolta alle aree di sviluppo di questa 'connettività' vada combinata con lo sviluppo sostenibile e si concentri sulla adattabilità ambientale e quindi sulla riduzione drastica delle emissioni".