Palermo: Peria riconfermato presidente Anec

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - Andrea Peria è stato riconfermato alla presidenza dell’Anec, l'Associazione nazionale esercenti cinema di Palermo e provincia. Andrea Peria , 49 anni, imprenditore dello spettacolo e del cinema, esercente di due sale storiche di Palermo, l’Arlecchino e l’Ariston, da poco eletto alla vicepresidenza della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, guiderà la sezione Anec palermitana con Salvatore Cordaro, eletto vicepresidente. Completano il consiglio direttivo Matteo Boscarino, Ignazio Pusateri e Ettore Balistreri.

"Ringrazio i miei colleghi per la rinnovata fiducia - afferma Peria - Proseguirò il mio impegno nella difesa delle sale e arene storiche della città e della provincia e sono felice del largo coinvolgimento degli esercenti che operano nelle città della provincia, oggi eletti nel direttivo. Imprenditori a cui va il mio ringraziamento per il loro impegno e per la loro continua e attenta offerta culturale nonché per la loro costante presenza nel territorio".