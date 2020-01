Milano: un minore su 10 in povertà assoluta, entro marzo un piano

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Con il finanziamento da 5 milioni di euro di fondi europei vinto dal Comune di Milano con il progetto Wish Mi, l'amministrazione preparerà entro il mese di marzo un piano d'attacco per il benessere dei minori. In città vivono 225mila under 18 e dalle analisi demografiche, economiche e sociali risulta che uno su dieci nel 2018 viveva in condizioni di povertà assoluta. L'obiettivo del progetto, di durata triennale e con numerosi partner istituzionale, è quello di creare una "città a misura di bambini, ragazze e ragazzi, dove tutti i minori abbiano un accesso facilitato ai servizi a loro dedicati e all’istruzione". Tra le azioni previste dal progetto vincitore ‘Wish Mi’ c'è una piattaforma digitale che riunisca tutti i servizi per i minori e sette hub fisici.

Wish Mi mira a coinvolgere tutte le Direzioni del Comune che abbiano un impatto sui minori, oltre alle associazioni impegnate sul territorio con cui, entro marzo 2020, si definirà un piano strategico. Per favorire l’accessibilità ai servizi nascerà una piattaforma digitale all’interno della quale saranno fatte confluire tutte le offerte di servizi - educativi, sociali, culturali, sportivi ma non solo - per i minori, con la possibilità di attivare voucher digitali per l’acquisto di servizi e di sperimentare esperienze educative di gioco.

Nel 2022 nasceranno sette poli (Wish Mi hub) all’interno di spazi pubblici dove personale qualificato si occuperà di assistere le famiglie per aiutarle a fruire a pieno dei servizi educativi e di welfare del territorio milanese e per garantire a tutti una piena accessibilità alle opportunità, anche attraverso la co-progettazione di alcuni servizi.