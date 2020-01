Palermo: ristoratori e residenti contro ztl notturna, 'ucciderà l'anima del centro storico'

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - "La ztl notturna ucciderà l’anima del centro storico". Non ammette repliche il commento di Doriana Ribaudo e Gianluca Buono, titolari dell’Osteria Ballarò, locale nel centro storico di Palermo, al provvedimento che fra pochi giorni (10 gennaio) estenderà la ztl anche alle ore serali e notturne. I due ristoratori, sbarcati nel locale a pochi passi da piazza Borsa nel 2013 - "quando ancora in pochi frequentavano il centro storico e molti hanno pensato che fossimo incoscienti" - sono sempre stati in prima linea nel recupero del centro storico come 'salotto della città', a favore delle pedonalizzazioni e della ztl, per promuovere la quale hanno anche fornito pass giornalieri ai loro clienti e un parcheggio.

Ma adesso chiedono un passo indietro dell'amministrazione, un "ravvedimento", su un provvedimento che ritengono "ingiustamente punitivo nei confronti di tutti gli operatori della ristorazione e del commercio". Una soluzione potrebbe essere quella di far partire la ztl "almeno dalla mezzanotte".