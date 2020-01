Ex pm Agueci: "Su omicidio Mattarella credo ancora nella pista neofascista"

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) -"Anche se oggi Giusva Fioravanti confessasse di essere il killer di Piersanti Mattarella, non potrebbe più essere condannato, perché la sentenza di assoluzione è diventata definitiva. Però ritengo utile fare ulteriori approfondimenti, perché possono essere intercettate altre responsabilità. E potrebbe emergere il coinvolgimento di altre persone. Non bisogna mai rinunciare alla ricerca delle verità". Leonardo Agueci è il magistrato che rappresentò l'accusa nel processo d'appello per l'omicidio dell'ex Presidente della Regione siciliana, Piersanti Mattarella, ucciso il 6 gennaio di quarant'anni fa in via Libertà a Palermo. L'allora sostituto procuratore generale di Palermo nel 1998 aveva chiesto la condanna per il terrorista Fioravanti, riprendendo le tesi di Giovanni Falcone. "Ci credevo e ci credo tuttora alla colpevolezza di Fioravanti - dice Agueci - dalla lettura degli atti mi ero reso conto che c'erano tutti gli elementi per portare alla condanna di Fioravanti".

Invece, il 17 febbraio del '98, i giudici d'appello confermarono l'assoluzione di Giusva Fioravanti e Gilberto Cavallini e la condanna dei boss di Cosa nostra. Per i giudici della Corte d'assise d'appello di Palermo Cosa nostra non si sarebbe potuta avvalere della 'collaborazione' esterna di killer. Sentenza diventata definitiva. "Oggi rispetto agli anni Novanta si è acquisita maggiore consapevolezza della possibilità di dialogo che esisteva tra mafia e altri ambienti criminali", dice l'ex Procuratore aggiunto di Palermo, Leonardo Agueci in una intervista all'Adnkronos.

"E' vero - spiega Agueci - i giudici di secondo grado dissero che la mafia non poteva affidarsi a un killer esterno. Vi erano però fatti concreti che indicavano la partecipazione di Fioravanti mentre non è mai stato acquisito anche successivamente alcun elemento di prova concreto che potesse individuare un diverso esecutore".