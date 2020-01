Sardine: chiamata a raccolta nel trapanese, stasera flash mob in piazza Vittorio

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - 'Trapani non si lega' e sulla scia del flash mob di Bologna le 6000 Sardine approderanno stasera, alle 19.30, in piazza Vittorio, nel tratto di strada chiuso al traffico. Una chiamata a raccolta per "le sardine di tutta la provincia" in un "evento ufficiale comunicato e condiviso con le sardine di Bologna".

"Sulla scia del movimento nato a Bologna - si legge sulla pagina Facebook dell'evento - ci sentiamo anche noi sardine, contro il razzismo, contro l'intolleranza e contro tutti i sovranismi. Le sardine, muovendosi in branco, disorientano l'aggressore. Vogliamo un paese libero da tutte le forme di discriminazione. Siamo un gruppo apartitico, unito contro ogni forma di intolleranza, di violenza e di arroganza, sia nella vita politica, che sul web. Vogliamo una politica più attenta alle minoranze, ai diritti civili e all'ambiente".