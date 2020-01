Ambiente: discarica Milazzo, Legambiente 'uno scempio, ci costituiremo parte civile'

La tragedia

Video Nathael Julan, rivediamo i gol del giovane attaccante morto nell'incidente

E' morto dopo una lunga agonia a causa di un terribile incidente che non gli ha lasciato scampo. Il calcio francese è in lutto per il decesso di Nathael Julan, giovane attaccante di 23 anni che indossava la maglia del Guingamp con cui giocava in Lega 2. Era una promessa del calcio transalpino anche se nell'ultima stagione si era un po' smarrito. Dopo aver giocato nel Le Havre e aver collezionato ...