Milano: un bando per animare con progetti sociali 9 spazi case popolari

Allo zoo di Berlino alberi di Natale invenduti per gli animali

Roma, 3 gen. (askanews) - Alberi di Natale invenduti per gli animali. Come ogni anno, in uno zoo di Berlino, per gli elefanti asiatici, i dromedari e i porcospini passate le feste c'è una bella sorpresa: da mangiare o semplicemente una distrazione e un'occasione di gioco. Ma la diffidenza all'inizio è molta e per far avvicinare gli animali meglio attirarli con decorazioni colorate a base di ...