Sicilia: M5S, 'votato compatti per Cappello, nessuna spaccatura'

Palermo, 3 gen. (Adnkronos) - "Nessuna spaccatura, gruppo compatto, immutato impegno e sconti per nessuno". Così il gruppo parlamentare del M5S all’Ars smentisce le "fantasiose interpretazioni" sull'elezione di Angela Foti alla vicepresidenza di Palazzo dei Normanni. Il gruppo, dicono, "ha votato per Francesco Cappello. I voti per Angela Foti, non é un segreto, sono arrivati dalla maggioranza. La solidità del gruppo è fuori discussione. Il gruppo parlamentare continuerà, unito, come ha fatto finora, senza sconti per nessuno, nel suo lavoro al servizio dei siciliani tutti".

"Se il governo della Regione e la variopinta maggioranza pensavano di fare uno sgambetto al M5S o di ingraziarsi il singolo deputato hanno preso davvero una bella cantonata" sottolina Foti accettando l'incarico ricevuto.