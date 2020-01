Autostrade: Aiscat a Governo, 'apriamo un tavolo e negoziamo per tutto settore'

Milan, Ibrahimovic accolto dai tifosi mostra la maglia rossonera

Roma, 3 gen. (askanews) - Zlatan Ibrahimovic accolto dai tifosi a Casa Milan per la sua seconda avventura in rossonero. Ibra, sciarpa della squadra al collo, ha mostrato fiero la sua maglia numero 21, poi l'ha tirata ai fan. Il video è stato condiviso sull'account Twitter del club. "Non sono venuto qui per fare la mascotte di fianco al Diavolo" ha detto nella conferenza ufficiale di presentazione....