Francia: legione d'onore a numero 1 Blackrock France, è bufera (2)

(Adnkronos) - "Non è un fatto per nulla aneddotico. E' il lato oscuro della riforma delle pensioni", ha affermato ieri Olivier Faure, il primo segretario del Partito socialista francese. A metà dicembre il deputato di 'Les Republicains', Olivier Marleix addirittura aveva annunciato un ricorso all'Alta Autorità per la trasparenza della vita pubblica per fare la luce sulle attività di lobbying di Blackrock in Francia. Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, oggi ai microfoni della tv all news transalpina Bfm, parla di una polemica nata dal nulla. "Blackrock - sottolinea - è una società che gestisce asset e non si occupa di pensioni e di previdenza. Si mischiano delle cose che non hanno assolutamente niente a che vedere. Si gioca sui fantasmi dove la responsabilità politica necessiterebbe di trattare sulla ragione, sui fatti, non sui fantasmi, sulle paure".