Trapani: rivolta nell'hotspot di Trapani, incendiati materassi

Televisione

Sonia Mosca, ecco chi è la vincitrice di All together now. Il video del pezzo della finale

Con una strepitosa puntata finale, Sonia Mosca si è aggiudicata la seconda edizione di All Together Now, lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. L'ultimo pezzo, I love the lord, è stato lungamente applaudito e molti dei giurati si sono sciolti in un pianto di commozione. Ma chi è Sonia Mosca? Classe 1992 (quindi 28 anni), è nata a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. ...