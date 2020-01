Auto: Federauto, con 2020 si apre fase delicata, correggere sistema ecobonus

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "La crescita di dicembre è da imputare sia all’effetto calendario, in quanto il mese ha potuto godere di una giornata lavorativa in più rispetto a dicembre 2018, sia all’effetto CO2 che ha portato ad anticipare, soprattutto tramite il canale auto-immatricolazioni e noleggio, le vendite di veicoli con livelli più elevati di biossido di carbonio considerato che da quest’anno diventa stringente (al 95%) il rispetto del limite dei 95 g/km sull’immatricolato di ciascun costruttore". Ad affermarlo è Adolfo De Stefani Cosentino, il presidente di Federauto commentando i dati diffusi dal Mit dai quali emerge che a dicembre le immatricolazioni di auto nuove sono state 140.075 (+12,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) mentre nel 2019 le immatricolazioni sono state pari a 1.916.320 (+0,3%).

"Con il nuovo anno si apre una fase delicata per il settore automotive – continua De Stefani Cosentino – soprattutto in relazione alla normativa europea sulle emissioni dei veicoli. Nelle reti di vendita c’è grande sensibilità sul tema e sull’impatto che il rispetto dei parametri di CO2 avrà sulle immatricolazioni del 2020. Si prevedono, infatti, severe politiche commerciali sui dealer per assorbire i gravosi impegni delle Case nell’adeguamento ai vincoli europei sul contenimento delle emissioni di CO2".