Sicilia: Po Fesr supera target 2019, certificati a Bruxelles oltre 481 mln di spesa

Palermo, 2 gen. (Adnkronos) - Target di spesa raggiunto e superato per il Po-Fesr Sicilia 2014-2020. Al 31 dicembre 2019 la Regione ha certificato a Bruxelles oltre 481 milioni di euro, circi 80 milioni in più rispetto all'obiettivo - 402 milioni di euro - per evitare il disimpegno automatico delle risorse. A rendere noto il dato è il dirigente generale del Dipartimento programmazione della Regione siciliana Dario Tornabene, autorità di coordinamento dell’autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-2020.

Il dato esatto della spesa aggiuntiva rispetto al 2018, certificata nel 2019, è di 481.290.684 euro, a fronte del target previsto di 402.197.563 euro.