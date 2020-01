Prescrizione: Dadone, 'grazie Bonafede, ora andare avanti con altre misure'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "La riforma della prescrizione, fortemente voluta dal M5S al governo, è in vigore da ieri. Una giustizia che non produce sentenze per colpa della tagliola della prescrizione stessa, che non assolve o condanna nel merito, è una giustizia che fallisce a prescindere e che allontana tutti i cittadini dallo Stato e dalle istituzioni". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone in un post su Facebook.

"Grazie al collega Alfonso Bonafede. Ora è necessario andare avanti con le altre misure, nel settore giustizia, che servono a garantire risposte celeri. E procediamo con tutte le riforme necessarie a innalzare il grado di civiltà del Paese", sottolinea Dadone.