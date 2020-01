Milano: Grimoldi (Lega) accusa una dipendente comunale, 'insulti a Israele su FB'

Milano, 2 gen. (Adnkronos) - "La Milano di Giuseppe Sala e del Pd purtroppo continua a mostrare e confermare il suo volto anti semita e anti israeliano", afferma in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda, che accusa una dipendente comunale per un post su Facebook.

La dipendente, "che si definisce marxista e posa con Sala con le bandiere rosse", avrebbe "insultato lo Stato di Israele definendolo ‘feccia’, oltre ad insultare la Lega, che tra un anno e mezzo avrà un sindaco della a Lega, per buona pace della pasionaria dipendente marxista". Secondo Grimoldi, questa è "solo l’ultima conferma di una sinistra che a Milano è purtroppo profondamente anti ebraica, come purtroppo dimostrano i regolari cori e insulti contro Israele in numerosi manifestazioni pro Palestina".

La Lega, dice, "è schierata contro l’antisemitismo, è amica delle comunità ebraiche italiane e amica dello Stato di Israele, mentre per Sala, per la sinistra e persino per i dipendenti comunali di Palazzo Marino lo Stato di Israele si può insultare e offendere".