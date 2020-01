Smog: peggiora Pm10 in area Milano, domani scattano misure anti-inquinamento (2)

(Adnkronos) - Oltre ai limiti per il traffico - con l'obbligo di spegnimento motori in sosta - le misure riguardano la casa (limitazioni all'uso di stufe e caminetti e la riduzione di un grado delle temperature nelle abitazioni) e l'agricoltura, con il divieto di spandimento di liquami zootecnici, e il divieto assoluto di combustioni all'aperto.

Nel dettaglio, l'aggiornamento dei dati relativi alla giornata di ieri ha fatto registrare il raggiungimento del sesto giorno di superamento consecutivo nelle province di Milano, Monza e Cremona, il quinto giorno consecutivo nella provincia di Pavia e il quarto giorno nelle province di Bergamo e Como.

Anche nei prossimi giorni, il clima soleggiato non farà che aumentare gli inquinanti in atmosfera. "I dati sulla qualità dell'aria verranno esaminati ogni giorno e verrà data comunicazione in maniera tempestiva circa la cessazione delle limitazioni temporanee di 1 livello", spiega un comunicato.