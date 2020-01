Saldi: Unc, ribassi per abbigliamento salgono dal 21,1% a 21,8%

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Saldi al via oggi in Basilicata, Sicilia e Val d'Aosta, con sconti in salita rispetto allo scorso anno. Secondo lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori, che ha analizzato i ribassi effettivamente praticati dai commercianti negli ultimi anni secondo le rilevazioni dell'Istat, stimando il trend di quest'anno, l'Abbigliamento registrerà un abbassamento dei prezzi del 21,8%, in netto aumento sia rispetto ai precedenti saldi invernali, quando lo sconto si era attestato al 21,4% che nel confronto con lo scorso luglio, quando era al 21,1%.

Le Calzature segneranno un ribasso del 20,9%, 1,2 punti percentuali di differenza rispetto alle vendite di fine stagione della scorsa estate (19,7%). Nel complesso, per Abbigliamento e calzature lo sconto sarà del 21,6%, in rialzo rispetto al 2019 (21,2% a gennaio, 20,9% a luglio).

Nel dettaglio, il record della convenienza spetta agli Indumenti, che con un -24% registrano l'abbassamento dei prezzi maggiore, mentre il ribasso minore, come sempre, spetta agli Accessori (guanti, cravatte, cinture...), con una flessione dei prezzi del 14%, unica voce stabile rispetto a luglio 2019.