Meteo: in Lombardia tempo sereno nei primi giorni dell'anno

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Tempo stabile in Lombardia nei primi giorni del 2020. Le previsioni dell'Arpa prevedono solo il passaggio tra domani e giovedì dal passaggio di una debole perturbazione a nord delle Alpi. Per il resto, cielo soleggiato e temperature intorno alla norma in Pianura e relativamente miti a quote collinari e di bassa montagna.

Domani e il 2 gennaio durante tutta la giornata in prevalenza sarà sereno ovunque; possibile nebbia in Pianura, più probabile nella notte e in serata. In pianura minime tra -3 e 1 gradi, massime tra 5 e 9 gradi. Anche venerdì e il prossimo weekend lo scenario non cambia: sabato e domenica cielo in prevalenza sereno o al più velato, con possibili nebbie in Pianura.