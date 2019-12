Prescrizione: Verini, 'Conte faccia sintesi, Bonafede sia meno rigido'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Il Pd ha una via maestra che è quella della ricerca di una vera e sincera sintesi all'interno della maggioranza. Abbiamo un incontro fissato per il 7 gennaio e ci auguriamo che il ministro Bonafede si muova dalla sua rigidità e che il presidente del Consiglio Conte si adoperi per trovare una sintesi all'interno della coalizione". Lo dice Walter Verini, responsabile Giustizia Pd, a Affaritaliani.it.

"Ricordo che nella maggioranza tre forze hanno una posizione più o meno comune, poi ci sono i 5 Stelle che necessariamente devono tener conto anche delle proposte diverse dalla loro. La via maestra è quindi quella della sintesi e se non si trovasse noi andremo avanti con la nostra proposta mantenendo comunque il dialogo nella maggioranza. Se ci sono le condizioni siamo pronti all'accordo, altrimenti voteremo in Parlamento la nostra proposta".

"Al momento nessuno di noi ha valutato di votare il testo di Forza Italia (come ha invece annunciato Ettore Rosato per Italia Viva, ndr) che ricordo aver presentato un ordine del giorno in Aula per tentare la via del rinvio in maniera strumentale, anche se legittima essendo un partito di opposizione, solo per mettere un cuneo nella maggioranza". Aggiunge Verini: "Non nego che le posizioni siano molto lontane, noi abbiamo fatto passi avanti e altri se ne possono fare, ma ci aspettiamo che il ministro della Giustizia si muova presto e che Conte lavori a una sintesi".