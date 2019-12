Governo: Sereni, 'serve tranquillità per aggiornare agenda'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - “L’interesse nazionale italiano, con buona pace dei sovranisti nostrani, si difende se torna a funzionare il multilateralismo, se Europa e Stati Uniti tornano a stringere i loro legami storici mettendo ai primi posti dell’agenda la lotta al terrorismo, la pace e la stabilità nella regione del Mediterraneo”. Lo scrive la viceministra degli Esteri, Marina Sereni, nel suo blog.

“L’auspicio - aggiunge Sereni - è che nel nuovo anno lo scetticismo e il cinismo di chi pensa che in Libia, come nelle altre aree di crisi, conti solo l’uso della forza militare siano sconfitti dalla politica e dalla diplomazia. E che l’Italia e l’Europa sappiano trovare la strada per rendere credibile questa prospettiva”.

Sulla situazione politica del nostro Paese, la viceministra osserva che “l’Italia ha bisogno di una scossa positiva, non basta l’ordinaria amministrazione, serve un periodo di tranquillità per fare il punto e aggiornare l’agenda politica e programmatica della maggioranza“. Sereni si augura anche “meno interviste e più seminari, meno ultimatum e più senso di responsabilità, meno attenzione ai sondaggi elettorali e più attenzione ai dati reali, alle domande concretissime di lavoro e futuro degli italiani. In questo quadro - conclude - il Pd è centrale e determinante. Va rafforzato il nostro profilo nella maggioranza senza rinunciare a quello spirito unitario che abbiamo sin qui saputo sviluppare“.