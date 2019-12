Questore Palermo: "Uso droga tra i giovani, è allarme sociale"

Palermo, 30 dic. (Adnkronos) - Sull'uso della droga "soprattutto tra i più giovani" c'è a Palermo "un allarme sociale". A dirlo è il questore Renato Cortese nel corso del tradizionale scambio di auguri per la fine dell'anno con i giornalisti.

"Ringrazio innanzitutto tutte le forze dell’ordine per l'impegno profuso tutti i giorni - dice Cortese - non passa giorno che non ci sia uno spacciatore arrestato. C’è una domanda notevole di droga, purtroppo". E aggiunge: "Bisogna vedere perché ci sono tanti giovani con l’obiettivo di comprare droga". Da qui l'allarme sociale. "E' un allarme che c'è in tutte le altre grandi città italiane", dice, ricordando in particolare Roma. "Basta leggere le cronache degli ultimi giorni".

E ricorda che è "un problema sociale di professionisti, ad esempio, che si accingono a svolgere il loro mestiere facendo prima uso di droga". Poi spiega che "pensare di risolverlo solo con la repressione non basta". "Gli spacciatori vengono arrestati - aggiunge - però sarebbe ora che ci si occupasse di questa emergenza. Noi facciamo, ad esempio, progetti di prevenzione".