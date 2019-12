Palermo: omicidio al Cep, oggi udienza convalida presunto assassino

Palermo, 30 dic. (Adnkronos) - Si terrà oggi l'udienza di convalida per il presunto assassino di Francesco Paolo Lombardino, il carpentiere di 47 anni del quartiere Cep di Palermo ucciso nella notte tra il 26 e il 27 dicembre scorsi. Ieri all'alba la Squadra mobile di Palermo ha arrestato Giuseppe Lombardino, 61 anni, zio del palermitano ucciso con un colpo di pistola all'inguine. L’uomo avrebbe colpito il nipote alla gamba per sbaglio, in seguito a una lite in cui era coinvolta una terza persona per questioni legate allo spaccio.