Lega: sardine a Salvini, 'Nibras è italiana, da 2 settimane la minacciano'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Senatore Matteo Salvini, creare un clima sociale in cui una donna non si sente libera, non è cristiano. Nibras è italiana, e da due settimane riceve minacce indicibili con numeri da record, così, per divertirsi, che lei ha stimolato e fomentato. Le Sardine scrivono a Matteo Salvini per difendere Nibras Asfa, la ragazza palestinese che ha parlato dal palco di San Giovanni durante la manifestazione romana del movimento.

A rivolgersi all'ex ministro dell'Interno è Lorenzo Donnoli, uno dei volti del movimento antipopulista nato a Bologna. "I cristiani amano ed aiutano il prossimo - scrive su Facebook - utilizzano comprensione e l’altra guancia, i cristiani che vivono davvero la fede".

"Per ora le uniche cose che ha asfaltato, senatore Salvini, le ricordo essere: i diritti degli operai, sempre meno tutelati per colpa delle sue leggi; la possibilità di riutilizzare i beni confiscati alle mafie, che ora se li ricomprano allegramente, e che dovrebbero tornare alla comunità; il sorriso di milioni di donne e di uomini che hanno il difetto di non condividere con lei sesso, orientamento religioso, sessuale o politico e che affrontano, ogni giorno, violenze verbali e fisiche in costante aumento. Ha asfaltato anche la possibilità di avere un confronto libero, privo di insulti e parole che richiamino all’aggressività", incalza Donnoli.