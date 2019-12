Conte: 'Mattarella Presidente tutti italiani, saggio ed equilibrato'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "E' l'opinione della stragrande maggioranza degli italiani, c'è la massima riconoscenza per come il Presidente Mattarella sta interpretando il suo magistero, con equilibrio, con saggezza, è veramente il Presidente di tutti gli italiani. La fase politica ha attraversato momenti molti difficili e lui ha dimostrato delle grandi qualità e di saper interpretare con spirito condiviso quello che è il ruolo del Presidente della Repubblica, dando un'alta testimonianza di quello che è un senso di responsabilità e di rispetto delle istituzioni". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della conferenza stampa di fine anno.