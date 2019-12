Conte: 'su prestito ponte per Alitalia stiamo interloquendo con Ue, fiducioso'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Stiamo interloquendo con l'Ue" per quanto riguarda il prestito ponte per Alitalia. "L'interlocuzione è sempre preventiva ed è costante. Non voglio ipotecare l'esito ma confidiamo di non aver difficoltà". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di fine anno a Villa Madama.