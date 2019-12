Conte: 'su Pop Bari tutelati risparmiatori, in prospettiva non escludiamo soluzione mercato'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Sulla Popolare di Bari "anche lì lo Stato interviene e fa di necessità virtù per mettere in sicurezza il risparmio dei cittadini. In prospettiva non escludiamo una soluzione di mercato". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della sua conferenza stampa di fine anno a Villa Madama.