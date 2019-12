Milano: furgoncino contro tram, due feriti

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Nella tarda serata di ieri a Milano, in via Gian Battista Tiepolo, un furgoncino è andato a sbattere contro un tram provocando tre feriti, tra cui un 15enne, passeggero del pulmino. E' stata ricoverata in codice giallo al Fatebenefratelli anche una donna di 67 anni, che era a bordo con il ragazzo. Ricoverato in codice verde anche il conducente del tram, 49 anni.