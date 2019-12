Inps: Istituto, avanzi o deficit bilancio sono legati a scelte legislative**

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - Il bilancio dell'Inps "si compone, per circa il 99%, di entrate e uscite istituzionali.Le uscite sono vincolate e decise dal legislatore, anche nella misura, e sulle stesse gli organi di gestione non hanno alcun potere discrezionale". Così in una nota l'Inps in merito ad alcune notizie diffuse da organi di stampa. Nel rispetto delle leggi l'Istituto, si legge, "ha, peraltro, posto in essere misure organizzative e di contrasto alla evasione contributiva, realizzando, negli ultimi anni, un incremento delle entrate effettive. E', tuttavia, evidente che eventuali avanzi o deficit del bilancio sono legati a scelte legislative e si ricorda che, sulla legittimità degli atti posti in essere dall'Inps, vigilano costantemente il Collegio dei sindaci, il Magistrato della Corte dei conti e i Ministeri competenti".