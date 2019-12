Inps: istituto, su compenso Tridico falsità, -40% rispetto a predecessore**

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - L'Inps, in ordine ai compensi del presidente Pasquale Tridico, precisa "che il compenso attuale del presidente Tridico è fissato in via provvisoria in circa 62mila euro lordi all’anno, circa il 40% in meno del precedente presidente; infatti il decreto interministeriale del 14 marzo 2019 stanzia complessivamente 103 mila euro annui lordi per il prof. Tridico e per il suo vice, che sono stati ripartiti, rispettivamente, in 62mila e 41mila euro annui lordi" . Così in una nota l'Inps in merito ad alcune notizie diffuse da organi di stampa. Un futuro decreto ministeriale, sicuramente non l’Inps, rileva ancora l'Istituto, "indicherà la misura dei compensi per tutti i componenti del Cda. Affermare che il presidente Tridico 'si è aumentato lo stipendio' è, dunque, semplicemente falso".