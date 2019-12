Cannabis: Bagnasco (Fi), 'tema va discusso in Parlamento'

Roma, 27 (Adnkronos) - “La sentenza della Corte di cassazione sulla coltivazione della cannabis, che va rispettata, dimostra quanto sia importante portare la discussione del tema in Parlamento. C’è infatti la necessità di fare chiarezza sulle quantità, perché ad oggi questo non è chiaro". Lo afferma Roberto Bagnasco, capogruppo di Fi in commissione Affari sociali della Camera.

"Da molto tempo -ricorda- Forza Italia si è espressa esplicitamente: per noi è doverosa la discussione parlamentare su una tematica così delicata per la salute pubblica e soprattutto per quella dei nostri giovani che, come definito chiaramente dall’Istituto superiore di sanità, rischiano gravissime conseguenze con l’uso indiscriminato della cannabis. Il Parlamento dovrebbe pertanto iniziare da una valutazione dei dati diffusi dalla comunità scientifica e poi approfondire gli altri molteplici aspetti, al fine di fare la scelta migliore per tutti noi”.